В Пензенской области планируют расселить 44 многоквартирных дома

По итогам 2025 года в Пензенской области по программе переселения из аварийного жилья переехал 141 человек, освободилось 86 помещений общей площадью 3 203 кв. м. Такие данные приводит региональное министерство ЖКХ и ГЗН.

Реализацию программы намерены продолжить в 2026-м. В целом место жительства должны сменить 845 человек из 44 многоквартирных домов.

По проекту минЖКХ на этот год переселение намечено в Пензе, Кузнецке, Городищенском (Городище), Никольском (Никольск, Маисский сельсовет), Нижнеломовском (Нижний Ломов), Иссинском (п. Исса), Пачелмском (п. Пачелма), Кузнецком (п. Верхозим, Махалинский сельсовет), Сердобском (Новостуденовский сельсовет) районах.

В областном центре в план включили дома на Аустрина, 37; Володарского, 31; Каракозова, 6; Куйбышева, 7; Кураева, 14Б; Литейной, 12; Лунинской, 12; Мебельной, 63; Металлистов, 18; Молодежной, 13; Пограничной, 39/5; Пригородной, 5; Ряжской, 20; Столярной, 8; в 3-м Подгорном проезде, 13.

Программа переселения рассчитана до 2031 года. Общий объем ее финансирования составляет 1 млрд 199 млн рублей. Главное условие - жилье должно быть признано аварийным после 1 января 2017-го.

