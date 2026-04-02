В Кузнецке разрешили восстановить работу зрительного зала в «Родине»

В Кузнецке возобновляет работу зрительный зал в творческом центре «Родина». На площадке часто выступают известные коллективы и артисты.

В начале марта зал закрыли по требованию прокурора Кузнецка из-за нарушений требований пожарной безопасности. Глава города Виктор Агафонов пообещал принять все меры к скорейшему возобновлению его работы.

«МБУ ТЦ «Родина» устранило нарушения путем применения в зальном помещении строительных материалов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - сообщили в четверг, 2 апреля, в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

1 апреля зал проверили специалисты по пожарной безопасности, они не выявили нарушений.

Так как требования прокурора ответчик добровольно удовлетворил, обеспечительные меры (прекращение работы зрительного зала) отменили.

