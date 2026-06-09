В Пензе 12 июня изменятся схемы движения общественного транспорта

В Пензе в пятницу, 12 июня, из-за торжеств, связанных с Днем России, изменятся схемы движения общественного транспорта.

До 20:00:

- маршрутки и автобусы № 10, 20, 73, 82с и 93 с улицы Суворова будут направляться на улицы Урицкого, Бакунина, Злобина, мост им. В. П. Капашина и далее следовать как обычно;

- микроавтобусы № 80 с улицы Суворова поедут по улицам Урицкого, Бакунина, затем - по привычной схеме;

- маршрутки № 9к с улицы Суворова проследуют на улицы Урицкого, Бакунина, Злобина, далее - как обычно;

- автобусы № 103 с моста им. В. П. Капашина направятся по улицам Урицкого, Максима Горького, Володарского, потом - по старой схеме.

После 20:00:

- маршрутки и автобусы № 9к, 10, 20, 73, 82с, 103 с улицы Суворова будут сворачивать на улицу Володарского, затем следовать по улицам Максима Горького, Урицкого, мосту им. В. П. Капашина, далее - как обычно;

- автобусы № 93 с улицы Кирова поедут на улицы Максима Горького, Урицкого, мост им. В. П. Капашина, далее - по старой схеме;

- движение маршруток № 80 полностью прекратится;

- микроавтобусы № 9м с улицы Кирова направятся по мосту им. В. П. Капашина, улице Измайлова и затем вернутся на привычный путь.

После 21:00:

- маршрутки, автобусы и троллейбусы № 1, 2, 4, 5, 7, 29, 54, 66, 70, 85, 89, 93, 105, 134, 149 с улицы Кирова будут поворачивать на улицу Максима Горького, затем следовать по улицам Володарского, Суворова, далее - как обычно, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области.

С полной программой празднования Дня России в Пензе можно ознакомиться здесь.