Стало известно, во сколько обойдется салют на День России в Пензе

Салют в честь Дня России, который в этом году пройдет на набережной Суры в Пензе, обойдется городской казне в 1 430 100 рублей.

Комбинированное огненное шоу (0+), наблюдать за которым будет удобнее всего у стелы «Росток», начнется в 22:00 и продлится 10 минут.

Зрители увидят 2 222 залпа: пиротехнические фонтаны, салютные батареи, фейерверочные шары, римские свечи. 835 залпов будут высотными, уточняется на портале госзакупок.

Одновременно фейерверк организуют возле стелы «Город трудовой доблести». Он продлится также 10 минут.

В День Победы на 2 огненных шоу (у стелы в Арбекове и на Юбилейной площади) потратили 799 720 рублей.

С полной программой празднования Дня России в Пензе можно ознакомиться здесь.