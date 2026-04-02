Синоптики ожидают аномально жаркое лето в Пензенской области

Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков в России этим летом. По предварительным данным, июль в Пензенской области может стать аномально жарким.

В июне, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в Сурском крае будет на 1 градус выше нормы или же около нормы. Количество осадков не превысит положенный уровень.

В июле в Пензенской области и в других регионах ПФО ожидается аномальная жара. Осадков при этом выпадет около нормы.

В августе, предположительно, температурные показатели вернутся к привычным для климата региона значениям. Избытка дождей не прогнозируется.

Ранее стало известно, что этой зимой в Пензенской области осадков выпало 196% нормы. Но, поскольку снег лег рано и земля не успела промерзнуть, прихода большой воды удалось избежать.