Губернатор поручил внимательно следить за уровнем воды в реках

У Пензенской области в этом году есть шанс избежать серьезных подтоплений, хотя осадков зимой выпало 196% от нормы. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ в пятницу, 27 марта.

196 - процент, близкий к показателям тех лет, когда в регионе случалось половодье (2012, 2018 и 2023 годы). Однако ситуация пока не вызывает опасений.

Наполнение водохранилища сейчас составляет 50%. «Аккумулируется практически весь приток воды, земля оттаяла. Если так пойдет и дальше, серьезных подтоплений удастся избежать», - сообщил глава региона.

Тем не менее снижать бдительность не планируется: для реагирования на возможные ЧС, связанные с половодьем, создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью более 9 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники.

«Потребовал от глав муниципалитетов внимательно следить за уровнем воды в реках, опираясь на данные гидрологических постов, а также держать на контроле состояние гидротехнических сооружений. Также необходимо интенсивнее вывозить остатки снега и заниматься очисткой ливневок», - написал Олег Мельниченко.