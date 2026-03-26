В Пензе в бывшей больнице № 5 отказались от бензинового генератора

В Пензе на территории бывшей клинической больницы № 5 на Краснова, 60 (сейчас это филиал областной больницы имени Н. Н. Бурденко), появился современный автоматический источник электроснабжения.

Стоимость оборудования превысила 1,5 млн рублей, рассказали в медучреждении.

Новый аппарат необходим для того, чтобы больница продолжала работать в период отключения электричества. Он обеспечит энергией основные подразделения хирургического корпуса: приемное и реанимационное отделения и 2 операционных блока.

«До этого в больнице был бензиновый генератор, который в случае аварии надо было подключать в ручном режиме. В рабочее время этим занимались инженеры, в выходные и ночной период - врачи хирургического корпуса», - сообщили в медучреждении.

У нового оборудования мощность больше. Оно запускается автоматически в течение 3 секунд после отключения электроэнергии.

Генератор расположен на улице, соответствует всем правилам пожарной безопасности и прост в управлении.