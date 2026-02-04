Плюс банки и службы доставки: дополнен белый список сайтов

Минцифры РФ расширило белый список ресурсов, попасть на которые можно при ограничении мобильного интернета.
Как сообщили в ведомстве в среду, 4 февраля, в перечень вошли:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки «Сдэк», «Купер», «Самокат»;
- федеральные СМИ;
- сервисы ФНС для налогоплательщиков;
- государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- магазин «Детский мир»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
Ранее сообщалось, что в белый список веб-ресурсов включили сайты органов исполнительной власти Пензенской области. Теперь жителям всегда должны быть доступны страницы регионального правительства и его структурных подразделений, 17 министерств, 27 районных администраций и др. Всего - 53 сайта на домене pnzreg.ru.
Белый список начали создавать в сентябре 2025 года. В него входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты авиакомпаний, супермаркетов, прогноза погоды, а также видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, маркетплейсы, портал для поиска работы и многое другое. Работа над расширением перечня ведется постоянно.