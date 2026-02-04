Плюс банки и службы доставки: дополнен белый список сайтов

Минцифры РФ расширило белый список ресурсов, попасть на которые можно при ограничении мобильного интернета.

Как сообщили в ведомстве в среду, 4 февраля, в перечень вошли:

- банки ВТБ и ПСБ;

- службы доставки «Сдэк», «Купер», «Самокат»;

- федеральные СМИ;

- сервисы ФНС для налогоплательщиков;

- государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

- онлайн-кассы «Эвотор»;

- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

- компания «Росагролизинг»;

- магазин «Детский мир»;

- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;

- маркетплейс «Мегамаркет»;

- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что в белый список веб-ресурсов включили сайты органов исполнительной власти Пензенской области. Теперь жителям всегда должны быть доступны страницы регионального правительства и его структурных подразделений, 17 министерств, 27 районных администраций и др. Всего - 53 сайта на домене pnzreg.ru.

Белый список начали создавать в сентябре 2025 года. В него входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты авиакомпаний, супермаркетов, прогноза погоды, а также видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, маркетплейсы, портал для поиска работы и многое другое. Работа над расширением перечня ведется постоянно.