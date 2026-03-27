Задержка рейса из Пензы в Сочи: авиакомпанию наказали

Пензенская транспортная прокуратура закончила проверку по факту задержки рейса в Сочи. По ее итогам авиакомпанию оштрафовали.

4 февраля борт компании «Азимут» не смог вовремя вылететь. По словам пассажирки, причиной задержки стала неисправность пускового оборудования из-за мороза.

Все пассажиры уже зарегистрировались, поэтому не смогли отменить билет.

Надзорный орган выяснил, что люди ждали вылета более 24 часов. При этом авиакомпания своевременно не обеспечила их горячим питанием и гостиницей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор внес руководителю «Азимута» представление.

Роспотребнадзор по материалам проверки привлек перевозчика к административной ответственности. Компании назначили штраф в 20 000 рублей.