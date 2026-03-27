Задержка рейса из Пензы в Сочи: авиакомпанию наказали

Общество

Печать
Max

Пензенская транспортная прокуратура закончила проверку по факту задержки рейса в Сочи. По ее итогам авиакомпанию оштрафовали.

4 февраля борт компании «Азимут» не смог вовремя вылететь. По словам пассажирки, причиной задержки стала неисправность пускового оборудования из-за мороза.

Все пассажиры уже зарегистрировались, поэтому не смогли отменить билет.

Надзорный орган выяснил, что люди ждали вылета более 24 часов. При этом авиакомпания своевременно не обеспечила их горячим питанием и гостиницей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор внес руководителю «Азимута» представление.

Роспотребнадзор по материалам проверки привлек перевозчика к административной ответственности. Компании назначили штраф в 20 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
самолет аэропорт прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!