Задержка рейса: пензенцы не могут вылететь в Сочи

Пензенская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с длительной задержкой рейса в Сочи.

«Из аэропорта с 3:45 задержан рейс до Сочи по причине неисправности пускового оборудования в связи с морозом. Два раза сажали в самолет и обратно увозили в здание аэропорта. Люди ждут вылета в здании с часу ночи и не могут улететь до сих пор. Много детей. Питание было скудное, единоразово, все измотаны, в 14:30 предоставили гостиницу нуждающимся. Вопрос с вылетом до сих пор не решен», - пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

По ее словами, багаж у людей в самолете, его не выдают. Все пассажиры зарегистрированы, что лишило их возможности отменить билет.

В Приволжской транспортной прокуратуре подтвердили, что 4 февраля произошла длительная задержка рейса авиакомпании «Азимут», вылетавшего в Сочи. Причина - техническая.

В аэропорт прибыл помощник Пензенского транспортного прокурора. «Для пассажиров рейса работает мобильная приемная. На время ожидания вылета пассажиры рейса размещены в гостинице. Транспортная прокуратура контролирует предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - подчеркнули в надзорном органе.