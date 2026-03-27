В регионе запретили уличные мероприятия при объявлении тревоги

В пятницу, 27 марта, губернатор Олег Мельниченко подписал указ о запрете проведения уличных мероприятий в регионе, если поданы сигналы гражданской обороны об угрозах.

«На территории Пензенской области при объявлении одного из видов сигналов «Беспилотная опасность», «Ковер», «Авиационная опасность» или «Ракетная опасность» и до его отмены запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий вне зданий, строений, сооружений», - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее замминистра образования Галина Денисенко заявила, что во время сигналов «Беспилотная опасность» или «Ракетная опасность» в образовательных организациях детей, по инструкции, необходимо укрыть в подвале, а при его отсутствии - на нижних этажах здания в помещениях без окон. Занятия в это время не проводятся.

В минстрое рассказали, что все автобусы и троллейбусы при объявлении режимов «Ракетная опасность» или «Авиационная опасность» должны прекратить движение. Однако если транспорт в момент объявления тревоги проезжает мимо объектов повышенной опасности, то водителю нужно отъехать на безопасное расстояние и только потом высадить пассажиров.