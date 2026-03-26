Врач рассказал, насколько точны аптечные тесты на грипп

Экспресс-тесты на грипп и COVID-19, которые продают в аптеках, не способны выявить вирус в низких концентрациях, рассказал доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.

«Чувствительность у них ниже, чем у ПЦР. Экспресс-тесты на антигены выявляют вирус, только когда его концентрация в организме достаточно высока. На ранней стадии болезни или при низкой вирусной нагрузке тест может показать ложноотрицательный результат, даже если человек заражен», - пояснил эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

На результат может оказать влияние и качество экспресс-теста, и его срок годности. Шахмарданов посоветовал приобретать такой товар только в аптеках и проверять дату его изготовления.

По его словам, у таких тестов высокая специфичность. Это означает, что положительному результату можно доверять.

Проверяться необходимо при наличии симптомов в первые 3-5 дней болезни. В этом случае результат будет более достоверным. При положительном тесте нужно самоизолироваться и обратиться к врачу за рекомендациями по лечению.

В Пензенской области за минувшую неделю, с 16 по 22 марта, вырос уровень заболеваемости ОРВИ - зарегистрировано 2 050 новых случаев (+14,1%). Грипп выявили у 62 жителей региона.

