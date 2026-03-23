Прогноз на неделю: погода в Пензенской области изменится

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 23 марта.

Так, в первые дни сохранится влияние антициклона - на улице будет по-прежнему тепло и сухо, отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

«Затем регион окажется во власти атмосферного фронта. Облаков на небе значительно прибавится, ожидаются осадки небольшого характера, преимущественно в виде дождя», - добавила она.

При этом температурный режим останется повышенным: днем ртутные столбики могут подниматься до +12 градусов, по ночам ожидаются небольшие заморозки.

В минувшие выходные повышенный атмосферный фон поспособствовал сохранению теплой весенней погоды в регионе, было туманно.