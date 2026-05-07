Жители Золотаревки оказались отрезаны от мест отдыха и купания

В Пензенском районе организовали проверку по обращению местных жителей, недовольных строительными работами вблизи водохранилища.

Люди пожаловались, что на протяжении 3 лет вблизи поселка Золотаревка на береговой линии вырубается лес и ведется застройка участков, переданных в пользование частным лицам и организациям.

Из-за того, что территорию огородили заборами и шлагбаумами, доступ к водоему оказался ограничен - местные жители лишились возможности посещать места отдыха и купания.

Сельчане обратились в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Глава ведомства поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки, проводимой региональным следственным управлением, и установленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - отметили в СКР.