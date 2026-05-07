Жители Золотаревки оказались отрезаны от мест отдыха и купания

Общество

Жители Золотаревки оказались отрезаны от мест отдыха и купания
Печать
Max

В Пензенском районе организовали проверку по обращению местных жителей, недовольных строительными работами вблизи водохранилища.

Люди пожаловались, что на протяжении 3 лет вблизи поселка Золотаревка на береговой линии вырубается лес и ведется застройка участков, переданных в пользование частным лицам и организациям.

Из-за того, что территорию огородили заборами и шлагбаумами, доступ к водоему оказался ограничен - местные жители лишились возможности посещать места отдыха и купания.

Сельчане обратились в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Глава ведомства поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки, проводимой региональным следственным управлением, и установленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - отметили в СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
скр золотаревка водохранилище
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!