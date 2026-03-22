Жителей Пензенской области хотят использовать как «живые бомбы»

Зафиксировано увеличение числа мошенничеств, связанных с попытками украсть деньги у жителей Пензенской области и дестабилизировать ситуацию в регионе.

По информации управления ФСБ, злоумышленники отправляют аудиосообщения через мессенджеры. Они представляются сотрудниками спецслужб и просят предоставить личные данные якобы для проведения оперативных мероприятий.

Для «автоматизации процесса» мошенники требуют назвать код из СМС, который на самом деле предназначен для входа в банковские приложения. Получив к ним доступ, преступники похищают деньги со счетов. Затем, обещая вернуть украденное, они предлагают пострадавшим выполнить задания, направленные на вывод из строя важных объектов - военных, транспортных или банковских, - хотят использовать людей как «живые бомбы».

Имеются основания полагать, что злоумышленники действуют в интересах украинских националистических вооруженных формирований, подчеркнули в УФСБ.

Жителей региона просят не реагировать на подобные сообщения в мессенджерах и не вступать в контакт с неизвестными.

В начале марта 17-летний житель области поджег 3 базовые станции подвижной радиосвязи на территории Пензы. Подростку предъявили обвинение по статье «Террористический акт». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.