17-летний пензенец поджег 3 базовые станции радиосвязи

Криминал

Печать
Telegram

17-летний житель Пензенской области обвиняется в совершении террористического акта, сообщили в областном управлении СКР.

Не позднее 7 марта подросток в мессенджере вступил в переписку с неустановленным гражданином Украины, который предложил ему легкий заработок. Чтобы получить деньги, нужно было нарушить работу мобильной связи в городе.

Юноша согласился. В период с 7 по 9 марта он поджег 3 базовые станции подвижной радиосвязи на территории Пензы и зафиксировал свои действия с помощью телефона. После этого подростку перевели деньги.

Правоохранительные органы нашли и задержали пензенца, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подростку предъявили обвинение по статье «Террористический акт». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Проведены обыски, допросы, назначены судебные экспертизы.

«Иностранные спецслужбы продолжают активную вербовку молодежи через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в особо тяжкие преступления», - предупредили в СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!