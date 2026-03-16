17-летний пензенец поджег 3 базовые станции радиосвязи

17-летний житель Пензенской области обвиняется в совершении террористического акта, сообщили в областном управлении СКР.

Не позднее 7 марта подросток в мессенджере вступил в переписку с неустановленным гражданином Украины, который предложил ему легкий заработок. Чтобы получить деньги, нужно было нарушить работу мобильной связи в городе.

Юноша согласился. В период с 7 по 9 марта он поджег 3 базовые станции подвижной радиосвязи на территории Пензы и зафиксировал свои действия с помощью телефона. После этого подростку перевели деньги.

Правоохранительные органы нашли и задержали пензенца, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подростку предъявили обвинение по статье «Террористический акт». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Проведены обыски, допросы, назначены судебные экспертизы.

«Иностранные спецслужбы продолжают активную вербовку молодежи через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в особо тяжкие преступления», - предупредили в СКР.