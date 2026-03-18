Желающих приобрести помещения стоматологии на Попова не нашлось

Администрация Пензы опубликовала список нежилых помещений, выставленных на продажу.

Так, до сих пор не нашлось желающих приобрести или снять площади бывшей стоматологии на улице Попова, 14а (147,4 кв. м). Начальная цена составляет 8,107 млн рублей.

Медицинское учреждение располагалось на 1-м этаже жилого 5-этажного дома и находилось в аварийном состоянии. Летом 2025 года специалисты прекратили прием, их перевели в другие отделения, а помещения выставили на продажу.

Также в списке объекты по следующим адресам:

- ул. Ульяновская, 25 (там располагалось отделение стоматологической поликлиники № 4, площадь - 283,5 кв. м, цена - 15 649 200 рублей);

- ул. Юбилейная, 8а, (201,7 кв. м, цена - 11 133 840 рублей и 97,2 кв. м, цена - 5 365 440 рублей);

- ул. Кирова, 1 / Замойского, 17 (когда-то там находился магазин «Дон», площадь - 236,8 кв. м, цена - 15 202 560 рублей);

- ул. Бекешская, 6 (187,1 кв. м, цена - 8 980 800 рублей);

- ул. Каракозова, 73 (597,4 кв. м, цена - 28 675 200 рублей);

- ул. Осенняя, 1а (водонапорная башня, цена - 1 259 000 рублей).

«Заявки будут приниматься до 12 апреля. По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление муниципального имущества города по телефонам: 68-64-15, 68-18-16», - отметили в мэрии.