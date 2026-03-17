На проспекте Строителей может появиться 27-этажный жилой дом

Администрация Пензы согласовала архитектурный облик высотки переменной этажности, которая может появиться на месте развлекательного комплекса «Изумрудный город» (пр. Строителей, 1г).

В документе указан кадастровый номер участка 58:29:1006005:2507. Общая площадь многоквартирного здания со встроенными нежилыми помещениями - 75 021,76 кв. м.

Проект предполагает наличие секций высотой 3, 4 и 27 этажей.

О намерении возвести на месте «Изумрудного города» жилой комплекс было объявлено в 2024 году. Поначалу городская администрация отказала согласовать облик объекта, который не вписывался в пейзаж.

Арбитражный суд Пензенской области в декабре 2025 года признал позицию мэрии незаконной. В феврале 2026-го его поддержала апелляционная инстанция.

16 марта стало известно о проведении электронного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 39 667 кв. м на улице Калинина в Пензе. Вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка.