На участке у перекрестка ул. Калинина и Окружной планируют строить дома

20 апреля состоится электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 39 667 кв. м на улице Калинина в Пензе, сообщили в городском управлении муниципального имущества.

Он начнется в 10:00.

Кадастровый номер участка - 58:29:3004003:6087. Он располагается за строениями № 154, 154а, 156 и 158 на улице Калинина, недалеко от перекрестка с Окружной.

Кадастровая стоимость земли - 143 665 940,6 руб.

Вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

