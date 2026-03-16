В Пензе решили привести остановки в порядок

Управление ЖКХ проведет ревизию остановочных павильонов в Пензе. Соответствующее поручение ему дал глава города Олег Денисов на аппаратном совещании в понедельник, 16 марта.

«Есть конструкции, в которых разбиты стекла. Нужно восстанавливать. Об актах вандализма сообщать в полицию», - обозначил задачи чиновник.

Олег Денисов также поручил привести в порядок остановочные площадки - убрать с них лед и мусор, проинформировали в мэрии.

В Пензенской области 11 марта стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Предполагается, что он продлится до 25 апреля и завершится субботником.

На месячник запланированы рыхление и ворошение снега на территории населенных пунктов, его вывоз с общественных территорий; очистка ливневой канализации и колодцев, водопропускных труб; проведение еженедельных «санитарных пятниц»; высадка зеленых насаждений и др.