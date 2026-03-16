Ситуацию с паводком в Пензе назвали стабильной

Ситуация с паводком в Пензе стабильная, доложил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 16 марта.

«Сброс воды с Сурского гидроузла идет в штатном режиме, 19 кубометров в секунду», - уточнил он.

В городе фиксируются локальные подтопления. В таких местах используют водооткачивающую технику. «В частности, на улицах Ростовской, Складской, Медицинской и др.», - перечислили в администрации областного центра.

Ранее в Приволжском УГМС, прогнозируя характер весеннего половодья, сообщили, что в Пензенское водохранилище максимальный приток воды ожидается ниже среднемноголетних значений.

Замминистра ЖКХ и ГЗН региона Михаил Кудимов в конце февраля пояснял, что запасы воды в снежном покрове превышают норму (среднестатистические показатели для области), но снег лег довольно рано и земля не промерзла. «Земля имеет свойство впитывать излишнюю влагу, что поспособствует наименьшим негативным последствиям», - добавил он.

