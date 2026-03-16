Пензенская область останется под влиянием антициклона

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области существенно не изменится, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 16 марта.

«Лидирующие позиции останутся за антициклоном. Погода продолжит носить комфортный характер. Осадков не ожидается», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, днем по-прежнему будет по-весеннему тепло (до +11 градусов), а в ночные часы станет подмораживать (до -6).

На прошлой неделе в Пензенскую область пришло стремительное потепление. Это были «первые пробы пера весны», отметила Светлана Иванкова.

Тогда же в регион начал поставляться теплый воздух с Западной Европы.