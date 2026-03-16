Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 17 марта

17 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут 0...-5 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +6...+11. К ночи на среду снова похолодает до 0...-5 градусов.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер (4-9 метров в секунду).

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием антициклона, погода продолжит носить комфортный характер, осадков не ожидается.

В старину подмечали: если к 17 марта прилетели грачи, то в скором времени сойдет снег.