На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов

На портале «Госуслуги» появился сервис, который предоставляет доступ к реестру граждан, признанных злостными неплательщиками алиментов. Он работает по ссылке gosuslugi.ru/fssp-alimony.

Чтобы проверить человека, нужно перейти на указанную страницу портала. Входить в свой аккаунт на «Госуслугах» не требуется.

Затем надо ввести ФИО и дату рождения интересующего человека, и сервис отобразит данные: наличие задолженности по алиментам на детей или родителей, ее размер и регион.

В реестр злостных неплательщиков алиментов попадают должники, подходящие хотя бы под одну из категорий:

- привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей до 18 лет, нетрудоспособных родителей или совершеннолетних нетрудоспособных детей;

- объявленные в розыск за долги по алиментам судебным приставом-исполнителем.

На «Госуслугах» уточняется: гражданина исключают из реестра в случае полного погашения всех задолженностей, отмены судебного акта о привлечении к административной или уголовной ответственности, отмены постановления об исполнительном розыске, окончания или прекращения исполнительного производства.