В выходные погода в Пензенской области будет меняться

В предстоящие выходные погода на территории Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 6 марта.

«В субботний день регион будет находиться под влиянием поля повышенного давления. В дневные часы небольшой снег пройдет лишь местами, температурный режим останется повышенным», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем по территории региона будут перемещаться атмосферные фронты. Ожидается снег, в отдельные дни с ветром.

«С севера активно начнет закачиваться холодный воздух, в результате чего существенно похолодает», - предупредила Светлана Иванкова.

По прогнозу, в дневное время 7 и 8 марта термометры покажут от -4 до +2 градусов, а 9 марта будет уже -7...-12. При этом в ночь на понедельник похолодает до -14...-19 градусов, местами до -24.