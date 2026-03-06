В выходные погода в Пензенской области будет меняться

Общество

В выходные погода в Пензенской области будет меняться
Печать
Telegram

В предстоящие выходные погода на территории Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 6 марта.

«В субботний день регион будет находиться под влиянием поля повышенного давления. В дневные часы небольшой снег пройдет лишь местами, температурный режим останется повышенным», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем по территории региона будут перемещаться атмосферные фронты. Ожидается снег, в отдельные дни с ветром.

«С севера активно начнет закачиваться холодный воздух, в результате чего существенно похолодает», - предупредила Светлана Иванкова.

По прогнозу, в дневное время 7 и 8 марта термометры покажут от -4 до +2 градусов, а 9 марта будет уже -7...-12. При этом в ночь на понедельник похолодает до -14...-19 градусов, местами до -24.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!