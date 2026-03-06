В Пензе машины ГАИ выстроили восьмеркой в честь женщин

Общество

В Пензе машины ГАИ выстроили восьмеркой в честь женщин
Печать
Telegram

В Пензе сотрудники ГАИ решили оригинально поздравить женщин с 8 Марта и образовали восьмерку из патрульных машин.

В Пензе машины ГАИ выстроили восьмеркой в честь женщин

Экипажи с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов выстроились в два кольца на Соборной площади в центре города.

В Пензе машины ГАИ выстроили восьмеркой в честь женщин

«В этот особенный день хочу пожелать всем женщинам-водителям безопасных, комфортных поездок, внимательных и вежливых попутчиков на дороге. Пусть ваш путь будет спокойным и приятным, а светофоры всегда горят зеленым светом.

От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть исполняются все ваши мечты!» - обратился к женщинам начальник региональной Госавтоинспекции Денис Канайкин.

Сотрудники ГАИ также поздравили автолюбительниц. Они останавливали машины на дорогах, но вместо привычной процедуры проверки документов женщин ждал приятный сюрприз: полицейские дарили им цветы и говорили теплые слова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гаи праздник поздравление
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!