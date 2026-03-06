В Пензе машины ГАИ выстроили восьмеркой в честь женщин

В Пензе сотрудники ГАИ решили оригинально поздравить женщин с 8 Марта и образовали восьмерку из патрульных машин.

Экипажи с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов выстроились в два кольца на Соборной площади в центре города.

«В этот особенный день хочу пожелать всем женщинам-водителям безопасных, комфортных поездок, внимательных и вежливых попутчиков на дороге. Пусть ваш путь будет спокойным и приятным, а светофоры всегда горят зеленым светом.

От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть исполняются все ваши мечты!» - обратился к женщинам начальник региональной Госавтоинспекции Денис Канайкин.

Сотрудники ГАИ также поздравили автолюбительниц. Они останавливали машины на дорогах, но вместо привычной процедуры проверки документов женщин ждал приятный сюрприз: полицейские дарили им цветы и говорили теплые слова.