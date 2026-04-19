20 апреля в 4 микрорайонах Пензы отключат свет

В понедельник, 20 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в поселке Заря-2, Нахаловке, Терновке (Междуречье), а также в районе Митрофановского кладбища.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Буслаева, 8, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 18, 26, 28;

- 2-й пр-д Буслаева, 1, 1а, 14,2 4, 26, стр. 39, 48, з/у 22;

- ул. Гвоздева, 2-4, 6-10, 12, 13, 20, 22, 24, уч. 52;

- пр-д Гвоздева, 7, стр. 17;

- 4-й Земляничный пр-д, з/у 22;

- ул. Фруктовая, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, стр. 37, 38.

С 8:30 до 16:00:

- 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43;

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32;

- ул. Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные);

- 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19,21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12;

- ул. Аргунова, стр.: 36, 40, 46, 92, 96, 119, к/н 137;

- ул. Берсенева, стр. 9, 14, 15, 16, стр. 55;

- ул. Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9а;

- ул. Кузнецова/Чиликанова, 2/10;

- ул. Чиликанова, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 28а

- ул. Кустодиева 44, 46;

- ул. Левитана 1, 1а, 3, 5-11, 14, стр. 18, 20, 21, 22;

- ул. Матрунецкого 3, 5, 8, 10;

- Междуречье (2-я очередь), 16;

- ул. Петрачкова 6, 7, 12;

- ул. Рузляева, 6-8, 11, 12, 13, 18, 22, 24а, 26, стр. 109.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35(нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.