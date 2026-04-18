Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 19 апреля

Воскресенье, 19 апреля, в Пензенской области станет дождливым и ветреным днем, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 19-е число температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. Ожидаются осадки.

Утром будет около +9 градусов. Прогнозируется пасмурная погода, дождь.

Днем синоптики не ожидают прояснения. В регионе пройдут осадки, термометр покажет +9…+14 градусов. Скорость северного ветра составит 9-14 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что на этих выходных Пензенская область окажется под влиянием циклона.