Жителей Пензенской области ждут перебои в телерадиовещании

20 апреля с 1:00 до 10:00 в Пензе и отдельных населенных пунктах региона возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Пензе будут прерываться трансляции программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса *, и всех радиостанций.

В Пачелме кроме ТВ не будут вещать «Радио России», «Дорожное радио», «Радио Ваня», «Юмор FM», «Маруся FM».

Жители села Благодатка (Кузнецкий район) не смогут посмотреть ТВ и послушать «Радио России», «Дорожное радио», «Авторадио», «Радио Ваня», «Радио Энергия».

В селе Мещерском (Сердобский район) прервется трансляция 1-го и 2-го мультиплексов и «Радио России».

22 апреля перебои с телерадиовещанием ожидаются с 10:00 до 16:00 в селе Липяги (Колышлейский район), 23-го - в Наровчате (в тот же временной промежуток).

Временные отключения связаны с плановыми профилактическими работами на передающих станциях.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредили в РТРС.

* В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».