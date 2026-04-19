В Пензенской области перед Красной горкой поженились 116 пар

В Пензенской области с 13 по 18 апреля узаконили отношения 116 пар. Такие данные привели в областном минтруде.

Традиционным временем свадеб в православии считаются Красная горка (по церковному календарю - Антипасха, в этом году отмечается 19-го числа) и следующие за ней 7 дней. По народным приметам, бракосочетание в эту пору станет добрым началом семейной жизни.

«В период Великого поста и на Светлую седмицу венчания запрещены. Фомина неделя знаменует собой первое после длительного поста время, когда церковь совершает таинство венчания», - пояснила 1-й замминистра - начальник областного управления ЗАГС Юлия Петрова.

Ранее в минтруде пензенцам рассказали о возможности заключить брак на III Всероссийском свадебном фестивале, который состоится в Москве 8 и 9 июля.

В 2024 году на столичном мероприятии, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, поженилась пара из Наровчата.