Из-за высоких сугробов дикие животные оказались в опасности

Общество

Из-за высоких сугробов дикие животные оказались в опасности
Печать
Telegram

В Пензенской области дикие животные оказались в трудном положении из-за высоты снега, сообщили в региональном минлесхозе.

Обитатели леса выходят на дороги и в населенные пункты, где могут пострадать от машин или нападения собак.

Тех, кто заметит дикое животное, попавшее в трудную ситуацию, попросили срочно обратиться к специалистам охотуправления по номерам: 8 (8412) 62-84-50 (круглосуточно), 8 (8412) 56-18-57.

16 февраля в поселке Чаадаевка Городищенского района в безвыходном положении оказалась косуля. Она застряла в заборе на Заводской улице.

На помощь обессилевшему копытному пришли сотрудники 52-й пожарно-спасательной части. Они высвободили его и отпустили в лес.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное лес снег
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!