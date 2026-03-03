Из-за высоких сугробов дикие животные оказались в опасности

В Пензенской области дикие животные оказались в трудном положении из-за высоты снега, сообщили в региональном минлесхозе.

Обитатели леса выходят на дороги и в населенные пункты, где могут пострадать от машин или нападения собак.

Тех, кто заметит дикое животное, попавшее в трудную ситуацию, попросили срочно обратиться к специалистам охотуправления по номерам: 8 (8412) 62-84-50 (круглосуточно), 8 (8412) 56-18-57.

16 февраля в поселке Чаадаевка Городищенского района в безвыходном положении оказалась косуля. Она застряла в заборе на Заводской улице.

На помощь обессилевшему копытному пришли сотрудники 52-й пожарно-спасательной части. Они высвободили его и отпустили в лес.