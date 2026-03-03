4 марта в 7 микрорайонах Пензы отключат свет

В среду, 4 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Междуречье, на Бугровке, на Пензе-IV, в Арбекове, на КПД, Южной Поляне и в Заре.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- пр-д Аргунова, 1;

- ул. Аргунова, 16, 16 (блок 2), 29, к/н 94;

- ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22-29, 31, стр. 83;

- ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40;

- ул. Крамского, 1-5, стр. 8, 10-14, 16-38 (четные), к/н 373, з/у 44а;

- ул. Кузнецова, 12, 16; ул. Кузнецова/Рузляева;

- ул. Левитана, 16, 30, 35а, стр. 35, стр. 35-3, 41, 43, 43Б, 45, 68;

- ул. Левитана/ул. Берсенева, 28/6;

- 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14;

- ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, стр. 6, 6-10, 12, 13, 15, 17-21, 21Б, уч. 22, 24-27, 33, 35;

- ул. Рузляева, 15, 30;

- ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17;

- ул. Яфарова, 4, 6, 8, стр. 67.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Большая Бугровка, 49Б, 65Б;

- ул. Брянская, 21;

- пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26;

- ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69;

- ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87;

- пр-д Маресьева, 20-26 (четные);

- ул. Островского, 4 (гараж) - 115 (гараж);

- ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные);

- ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55;

- пр-д Челюскина, 5, 7;

- ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 7 и 9 на ул. Глазунова, № 14 и 14а на ул. Рахманинова.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- ул. Егорова, 20, 22;

- ул. Литвинова, 27;

- ул. Калинина, 123.

С 13:00 до 15:30:

- 1-й Газовый пр-д, уч. 2, 2а, 14а, з/у 4;

- ул. Районная, 14в;

- ул. Руслановой, з/у 14.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.