Названы улицы в Пензе, где планируют заделать ямы на дорогах

Общество

Названы улицы в Пензе, где планируют заделать ямы на дорогах
Печать
Telegram

В Пензе планируют нарастить объемы мелкоямочного ремонта на дорогах. Пока полотно не прогрелось, дефекты придется устранять литой смесью.

«Мера временная, но необходимая: помогает оперативно привести дороги в проезжее состояние и предотвратить дальнейшее разрушение», - отметил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В ближайшее время намерены заделать ямы на улицах Саранской, Каракозова, Пролетарской, Литвинова Поляна, Суворова, 8 Марта, Калинина, Львовской, Беляева, проспекте Строителей.

По словам Денисова, дорожники ежедневно объезжают город и фиксируют новые дефекты. При составлении планов ремонта учитываются и обращения пензенцев, которые поступают в управление ЖКХ.

Ямочный ремонт в областном центре стартовал в январе. Специалисты уже восстановили около 1 000 кв. м дорог на 60 улицах, в числе которых Аустрина, Карпинского, Локомотивная, Измайлова, Зеленодольская, Кустанайская, Окружная, а также проспекты Строителей и Победы, Большой Сурский и Свердловский мосты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ремонт яма дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!