Названы улицы в Пензе, где планируют заделать ямы на дорогах

В Пензе планируют нарастить объемы мелкоямочного ремонта на дорогах. Пока полотно не прогрелось, дефекты придется устранять литой смесью.

«Мера временная, но необходимая: помогает оперативно привести дороги в проезжее состояние и предотвратить дальнейшее разрушение», - отметил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В ближайшее время намерены заделать ямы на улицах Саранской, Каракозова, Пролетарской, Литвинова Поляна, Суворова, 8 Марта, Калинина, Львовской, Беляева, проспекте Строителей.

По словам Денисова, дорожники ежедневно объезжают город и фиксируют новые дефекты. При составлении планов ремонта учитываются и обращения пензенцев, которые поступают в управление ЖКХ.

Ямочный ремонт в областном центре стартовал в январе. Специалисты уже восстановили около 1 000 кв. м дорог на 60 улицах, в числе которых Аустрина, Карпинского, Локомотивная, Измайлова, Зеленодольская, Кустанайская, Окружная, а также проспекты Строителей и Победы, Большой Сурский и Свердловский мосты.