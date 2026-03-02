В Пензенской области готовятся к новому пожароопасному сезону

В Пензенской области началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

По плану, сезон начнется 31 марта и продлится до 15 октября включительно.

В документе приведен список населенных пунктов региона, подверженных угрозе лесных пожаров. В Пензе в зону риска попадают 25 453 домов, где живут 509 513 человек. В перечне указаны также населенные пункты в 21 районе области (199 494 человека в 57 009 домах).

От ландшафтных пожаров могут пострадать 75 152 жителя 8 196 домов в Заречном, в Белинском, Вадинском, Городищенском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Никольском, Пензенском и Шемышейском районах.

Кроме того, в списке значатся садоводческие товарищества в Пензе (в Засеке, микрорайоне Победа, на Светлой Поляне, в Ахунах, Засурье и на Барковке), Бессоновском, Кузнецком и Пензенском районах - всего 8 119 участков и 3 121 человек.

Под угрозой пожаров и места детского отдыха. В Пензе это оздоровительный центр «Белка», лагерь «Звездочка», туристско-спортивный центр имени Т. Т. Мартыненко и лагеря при школе № 66. В зону риска попали также организации в Бессоновском, Бековском, Городищенском, Каменском, Кузнецком и Сердобском районе. Итого в списке - 20 позиций (суммарная численность за смену - 3 750 человек).

В случае принятия постановления главам муниципальных образований рекомендовано в течение 15 дней обеспечить разработку и утверждение паспортов пожарной безопасности, говорится в документе.

В 2025 году пожароопасный сезон начался 25 марта и закончился 15 октября.