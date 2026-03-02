Стало известно, где в Пензе отключат свет 3 марта

Во вторник, 3 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, на Шуисте, в Терновке, Арбекове и на Бугровке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Активная; ул. Активная/Проходная; ул. Димитрова; 1-й пр-д Димитрова; 4-й Колхозный пр-д; ул. Долгорукова/Димитрова; ул. Ломоносова; 2-й пр-д Ломоносова; ул. Матросова; пр-д Матросова; 1, 2, 3-й пр-ды Матросова; ул. Проходная; пр-д Узенький; ул. Чаадаева (без уточнений по номерам домов).

С 8:30 до 15:30:

- ул. Новый Кавказ, 64 ,66, 68, 120;

- ул. Старый Кавказ, 109, 111, 120;

- ул. Пугачева, 93, 106, 108, 110, 111, 116;

- ул. Пушкина, 145.

С 9:00 до 16:00:

- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Новгородская, 12-34, 36, 38;

- ул. Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82;

- ул. Терновского, 137-175 (нечетные).

С 8:30 до 16:30 электричество не будут подавать на Глазунова, 7 и 9, и на Рахманинова, 14 и 14а.

С 13:00 до 15:30 свет отключат по адресам:

- Большая Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111;

- Большая Бугровка/Средняя, 63/87;

- 2-й пр-д Громова, 1, 2;

- ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49;

- пр-д Сурикова, 4, 6;

- ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.