Устроили себе выходные: в Пензе раскритиковали работу УК
Управляющие компании должны организовать свою работу так, чтобы борьба с гололедом велась в ежедневном режиме. На это обратил внимание глава Пензы Олег Денисов.

«Пензавтодор» работает круглосуточно, почему многие управляющие компании в субботу и воскресенье устроили себе выходные, когда нужно все силы направить на борьбу с гололедом? Жители обращаются, что во дворах скользко, и их жалобы справедливы», - отметил он на совещании в городской администрации в понедельник, 2 марта.

Он поручил очищать тротуары до асфальта и организовать отвод воды с пешеходных зон, чтобы людям было комфортно передвигаться.

От глав районных администраций Олег Денисов потребовал ужесточить контроль за ликвидацией сосулек и наледи не только с крыш домов, но и с балконов.

«Доходите до каждой квартиры. Если собственники игнорируют требования УК по уборке ледяных образований, привлекайте владельцев квартир к ответственности», - процитировала его пресс-служба мэрии.

