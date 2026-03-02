С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%

C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 26 февраля.

Этот вид социальной поддержки предусмотрен для тех, у кого не накоплен достаточный страховой стаж, получателей пособий по инвалидности и по потере кормильца.

Также с 1 апреля на 6,8% вырастет государственное пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Такая же господдержка назначается летчикам-испытателям и космонавтам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.

В целом решение затронет около 4,3 миллиона человек, в том числе 3,6 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии. В бюджете Социального фонда на это заложено почти 44 млрд рублей.

Перерасчет сделан на основе динамики прожиточного минимума пенсионера за 2025 год.