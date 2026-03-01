2 марта в Пензенской области будет пасмурно и сыро

2 марта в Пензенской области будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег с дождем, сообщили в Приволжском УГМС.

В течение дня ветер станет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. К вечеру он сменит направление на западное.

В ночь на понедельник ожидается -4...+1 градус. Днем уличные термометры покажут -2...+3. В следующую ночь, на вторник, в прогнозе снова -4...+1.

На протяжении суток, по данным МЧС, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Местами вероятны слабый гололед и гололедица.

В народном календаре 2 марта - Федор и Мариамна. По погоде в этот день строили планы на лето. Дождь обещал богатый урожай хлеба и льна.

