600 жителей Сосновоборского района страдали из-за перебоев с водой

В Сосновоборском районе после вмешательства прокуратуры заменили водонапорную башню, снабжавшую ресурсом более 600 человек.

Речь идет о жителях села Тешнярь.

«Водозаборное оборудование находилось в ненадлежащем состоянии, металл ствола башни подвергся коррозии, что приводило к систематическим протечкам, падению в централизованной системе водоснабжения давления и приостановке подачи коммунального ресурса», - уточнили в надзорном ведомстве.

Местные власти не принимали действенных мер для устранения проблемы, пока администрацию района через суд не обязали устранить нарушения и заменить оборудование.

После этого в селе установили новую башню, обеспечив людей бесперебойным водоснабжением.