600 жителей Сосновоборского района страдали из-за перебоев с водой

В Сосновоборском районе после вмешательства прокуратуры заменили водонапорную башню, снабжавшую ресурсом более 600 человек.
Речь идет о жителях села Тешнярь.
«Водозаборное оборудование находилось в ненадлежащем состоянии, металл ствола башни подвергся коррозии, что приводило к систематическим протечкам, падению в централизованной системе водоснабжения давления и приостановке подачи коммунального ресурса», - уточнили в надзорном ведомстве.
Местные власти не принимали действенных мер для устранения проблемы, пока администрацию района через суд не обязали устранить нарушения и заменить оборудование.
После этого в селе установили новую башню, обеспечив людей бесперебойным водоснабжением.