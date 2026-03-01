Пензенские работодатели могут заявить о потребностях в кадрах

В воскресенье, 1 марта, начался Всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза кадровой потребности до 2032 года. Он продлится до 30 апреля.

Сбор данных проводится для определения потребности в специалистах в каждом сегменте рынка труда. По итогам будут выстроены учебные программы и состоится распределение бюджетных мест в вузах и колледжах.

Желающим принять участие в опросе необходимо зайти на платформу «Работа России» по учетной записи (при ее отсутствии - зарегистрироваться) и заполнить анкету.

«Без активного участия работодателей нам не удастся сформировать достоверный прогноз потребности в кадрах. Именно на его основе выстраивается подготовка квалифицированных специалистов», - подчеркнул замминистра труда Пензенской области Дмитрий Матвеев.

Получить подробную консультацию работодатели могут по телефону 8 (800) 551‑28‑43.

По прогнозу, выстроенному после предыдущего опроса, в регионе в этом году окажутся востребованными специалисты на обрабатывающих производствах (24,7%), в сферах здравоохранения и соцуслуг (14,9%), образования (12,4%), в сельском хозяйстве (11,7%), транспортировке и хранении (6,3%).

