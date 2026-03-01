В Роскомнадзоре предупредили о фейковых рассылках

Специалисты Роскомнадзора выявили рассылку сообщений якобы от имени территориальных управлений ведомства о запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах.

Письма выглядели как официальные документы и имели сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.

Однако все они оказались поддельными, поскольку были отправлены с электронного адреса, не принадлежащего РКН. Сейчас он уже заблокирован, но пользователей призвали не терять бдительность.

«Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», - говорится в телеграм-канале «РоскомнадZор».

Сообщения от органов власти поступают только в папку «Госписьма» и помечаются знаком «Зеленый щит», добавили в ведомстве.