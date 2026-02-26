В строящемся корпусе земетчинской больницы возводят первый этаж

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы, рассчитанного на 48 коек.

Подрядчик возводит стены первого этажа, устраивает внутренние перегородки, разделяющие помещения, прокладывает армирующий пояс на втором этаже.

Монтаж современной котельной на территории больницы уже выполнен, уточнили в областном минстрое.

Работы начались в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

26 января стало известно о готовности цокольного этажа. Согласно контракту, строительство должно полностью завершиться в 2027 году.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из 3 модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.