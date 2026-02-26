Готовиться к паводку в Пензенской области придется всем

В 2026-м наивысший риск паводка сохраняется в Нижнеломовском и Сердобском районах, как и в прошлые годы. Однако это не значит, что остальным можно не готовиться, предупредил замминистра ЖКХ и ГЗН области Михаил Кудимов в прямом эфире ЦУРа во «ВКонтакте».

«Паводок возможен везде, где имеется, например, речка, озеро, пруд либо гидротехническое сооружение», - констатировал он.

Вдали от водных источников затопление жилья и производственных площадей вероятно в низинах - из-за непрочищенных ливневых каналов и канав или их отсутствия вообще.

Михаил Кудимов отметил, что от столь снежной зимы, какая пришла в этом году, уже успели отвыкнуть: подобных ей не было в течение примерно 5-10 лет. Поэтому к локальным подтоплениям готовиться нужно всем.

«Сказать однозначно «вот в этом районе будет затопление, а в этом нет» сейчас довольно-таки проблематично. Да и, честно говоря, нереально», - подытожил Михаил Кудимов.

Исходя из опыта прошлых лет, всего в зоне предполагаемого подтопления находятся 92 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях, добавил замначальника ГУ МЧС Михаил Кутьменев. В 2025 году приход паводка ожидался в Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Никольском, Нижнеломовском, Сердобском, Сосновоборском, Тамалинском и Шемышейском районах, а также в Кузнецке.

Непосредственно в Пензе в зону риска попадают в первую очередь остров Пески и микрорайон Маньчжурия.