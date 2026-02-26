Большегрузы месяц смогут ездить по Пензе лишь по трем маршрутам

В Пензе определена дата, когда будет введено ограничение движения большегрузов для обеспечения сохранности дорог в весенний период. В это время снижается несущая способность конструктивных элементов.

Транспортным средствам с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн, нельзя будет ездить по дорогам местного значения с 28 марта по 26 апреля, сообщили в областном минстрое.

Для большегрузов вводятся 3 объездных маршрута:

- № 1: проспект Победы - ул. Тернопольская - проспект Строителей - ул. 8 Марта - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября;

- № 2: ул. Терновского - ул. Баумана - ул. Свердлова - ул. Калинина - ул. Окружная - ул. Карпинского - проспект Победы - ул. Луначарского - ул. Чаадаева - ул. Кордон Сурка;

- № 3: ул. Аустрина - ул. Литвинова - ул. Байдукова - проезд Байдукова - ул. Гагарина - ул. Ленина - проспект Победы - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября.