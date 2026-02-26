Достать щиты и сапоги: советы населению при угрозе подтопления

Жителям Пензенской области, чьи дома находятся в зонах возможного подтопления во время паводка, необходимо знать, где лежит пакет с документами, и держать телефон заряженным. Рекомендации дал замминистра ЖКХ и ГЗН Михаил Кудимов во время прямого эфира в четверг, 26 декабря.

Он посоветовал заранее уточнить и записать в телефон номер Единой дежурной диспетчерской службы, чтобы можно было оперативно вызвать помощь. Впрочем, в случае ЧП можно будет позвонить и по номеру 112.

Михаил Кудимов отметил, что стоит приготовить сапоги. «Глобальная волна метр высотой - навряд ли такое произойдет, практически это нереально, а при незначительном подтоплении сапоги позволят вам перейти из одной точки в другую, выйти на работу, за продуктами», - пояснил замминистра.

Он рекомендовал связаться с находящимися в возможной зоне подтопления родственниками пожилого возраста, чтобы уточнить маршруты их передвижения в марте-апреле.

Владельцам частных домов стоит запастить строительными щитами, которые позволят пройти, не промочив ноги. «Весенний паводок - это не теплая водичка летом, это с наличием льда довольно холодная вода, и просто передвигаться по ней даже в сапогах длительное время не получится», - предупредил Михаил Кудимов.

Не будет лишним иметь дома запас продуктов.

Тем, чье жилье располагается в пойме водного объекта, замминистра посоветовал освободить чердаки или другие помещения, располагающиеся на высоте. Должна быть возможность, если вода начнет подниматься, час-полтора дожидаться помощи в незатопленном месте.

Животным в случае подтопления чиновник рекомендовал дать возможность свободно перемещаться.

Если начнется эвакуация, то, покидая дом, нужно перекрыть в нем газ и отключить электричество.