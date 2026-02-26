«Онкопатруль» отправится в Никольский район

В этом году лечебно-профилактическая и просветительская акция «Онкопатруль» пройдет в Никольском районе.

В среду, 4 марта, врачи областного онкодиспансера приедут в Никольск, чтобы обследовать сотрудников местных предприятий и провести мастер-классы для персонала районной больницы.

«В этот же день специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с врачами-онкологами прочитают лекции по вопросам онконастороженности для жителей района», - сообщили в региональном минздраве.

Цель акции - рассказать гражданам о важности регулярного скрининга, сформировать культуру заботы о собственном здоровье.

В 2025 году акцию «Онкопатруль» провели в Нижнеломовском районе. Обследование прошли порядка 300 человек, 115 из них направили к онкологам, у 10 нашли новообразования.