Общество

На Бугровке появится дорожная метеостанция
В Пензе на пересечении улиц Кольцова и Будашкина (Бугровка) установят автоматическую дорожную метеостанцию. Информация об этом появилась на портале госзакупок в четверг, 26 февраля.

Оборудование и пуско-наладочные работы обойдутся в 1 959 920 рублей.

Благодаря метеостанции водители, проезжающие по участку, будут знать температуру дорожного покрытия, направление ветра, а также температуру и уровень влажности воздуха.

Предполагается, что систему мониторинга запустят к концу лета.

В 2025 году в Пензе появились 8 комплексов мониторинга параметров транспортных потоков и 2 автоматические метеостанции (одна из них - на Измайловском путепроводе).

Оборудование здесь также оценивает состояние покрытия, уровень его влажности, предупреждает о гололеде, наличии водяной пленки, определяет толщину снега.

дорога водитель госзакупки
 
 
 
 
 

