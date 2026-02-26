Пензенским полицейским вручили награды на Северном Кавказе

Общество

Пензенским полицейским вручили награды на Северном Кавказе
Печать
Telegram

Пензенцы, несущие службу на Северном Кавказе, получили награды и благодарности от руководства областного УМВД РФ.

Церемония состоялась во время рабочей поездки замначальника управления полковника полиции Константина Фролова.

Он поблагодарил сотрудников за несение службы, выразил признательность за ответственный подход к выполнению служебных задач, сообщили в ведомстве.

Пензенским полицейским вручили награды на Северном Кавказе

Константин Фролов оценил морально-психологический климат в сводном отряде, ознакомился с бытовыми условиями и продовольственным обеспечением, осмотрел территорию места дислокации.

Пензенских полицейских постоянно задействуют в оперативно-разыскных мероприятиях и контртеррористических операциях. Их работа получила высокую оценку руководства УМВД и территориальных отделов СКФО.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мвд полиция награда
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!