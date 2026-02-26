Пензенским полицейским вручили награды на Северном Кавказе

Пензенцы, несущие службу на Северном Кавказе, получили награды и благодарности от руководства областного УМВД РФ.

Церемония состоялась во время рабочей поездки замначальника управления полковника полиции Константина Фролова.

Он поблагодарил сотрудников за несение службы, выразил признательность за ответственный подход к выполнению служебных задач, сообщили в ведомстве.

Константин Фролов оценил морально-психологический климат в сводном отряде, ознакомился с бытовыми условиями и продовольственным обеспечением, осмотрел территорию места дислокации.

Пензенских полицейских постоянно задействуют в оперативно-разыскных мероприятиях и контртеррористических операциях. Их работа получила высокую оценку руководства УМВД и территориальных отделов СКФО.