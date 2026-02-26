В Пензе 25 осужденных сдали экзамен на швею

В исправительной колонии № 7 (проспект Победы, 71а) прошла итоговая аттестация осужденных, освоивших специальность «швея». Об этом сообщили в региональном УФСИН России.

25 осужденных показали знание технологии швейного производства, устройства и правил эксплуатации швейных машин, техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты.

«Всего за полгода обучение по данной специальности в учреждении прошли 56 человек. В настоящее время они трудоустроены на швейном производстве ИК-7», - уточнили в УФСИН.

Предыдущий квалификационный экзамен на швею осужденные сдавали летом 2025 года. В тот раз испытание прошли 19 человек.

Обучение разным профессиям нацелено не только на обеспечение занятости в колониях. Благодаря освоенным навыкам шансы на трудоустройство после освобождения повышаются, что позволяет понизить показатели рецидивной преступности, отметили в ведомстве.