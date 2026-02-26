В Пензе 25 осужденных сдали экзамен на швею

Общество

В Пензе 25 осужденных сдали экзамен на швею
Печать
Telegram

В исправительной колонии № 7 (проспект Победы, 71а) прошла итоговая аттестация осужденных, освоивших специальность «швея». Об этом сообщили в региональном УФСИН России.

25 осужденных показали знание технологии швейного производства, устройства и правил эксплуатации швейных машин, техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты.

«Всего за полгода обучение по данной специальности в учреждении прошли 56 человек. В настоящее время они трудоустроены на швейном производстве ИК-7», - уточнили в УФСИН.

Предыдущий квалификационный экзамен на швею осужденные сдавали летом 2025 года. В тот раз испытание прошли 19 человек.

Обучение разным профессиям нацелено не только на обеспечение занятости в колониях. Благодаря освоенным навыкам шансы на трудоустройство после освобождения повышаются, что позволяет понизить показатели рецидивной преступности, отметили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
колония осужденный уфсин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!