Больничные листы собираются выписывать по-новому

Часто болеющим людям предложили не продлевать лист трудоспособности автоматически. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила коснутся тех, кто за последние полгода оформлял больничный 4 раза и более. Очередной листок нетрудоспособности им выдадут на срок не более 5 дней.

В течение этого времени медицинскую документацию таких пациентов должны отправить на врачебную комиссию, которая проанализирует причины частых заболеваний, предложит план лечения, отправит на дополнительные обследования и т. д.

Решение о продлении или закрытии больничного листа также примет врачебная комиссия.

Исключения сделают в случае ухода за больным членом семьи, беременности, получения помощи при социально значимых заболеваниях, заместительной почечной терапии, карантине, лечении в стационаре.

Пока нововведения, предложенные Минздравом, обсуждаются.

Ранее стало известно, что в Пензенской области запущен новый сервис в мессенджере MAX - дистанционное закрытие больничных листов.